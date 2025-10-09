Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 13:42

В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка

В ЛНР начали извлекать тела погибших в 2022 году от рук ВСУ мирных жителей

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Работы по извлечению останков примерно 500 мирных жителей, погибших от ударов ВСУ в 2022 году, начаты у Северодонецка в ЛНР, сообщил ТАСС ответственный за взаимодействие со СМИ межведомственной рабочей группы Сергей Белов. Он уточнил, что полевая работа ранее приостанавливалась, но поисковые мероприятия и сбор информации о возможных местах захоронений продолжались.

Про него (захоронение — NEWS.ru) было известно. Полевая работа была на паузе, но продолжалась поисковая: сбор информации о местах возможных захоронений, идентификация ранее поднятых останков. <…> Сколько может быть в агломерации, покажет вскрытие, в конкретной локации ожидаем до 500 [тел погибших мирных жителей], — говорится в сообщении.

Ранее источник в российских силовых ведомствах сообщил о нанесении украинскими военными удара по жилому зданию, в укрытии которого находились гражданские лица. По его информации, атака была зафиксирована FPV-дроном ВС РФ, после чего аппарат приземлили на удаленной территории, а к разрушенному объекту направили штурмовые подразделения. Однако российским бойцам не удалось приблизиться к месту происшествия из-за противодействия украинских беспилотников, а среди укрывавшихся от ВСУ людей выживших обнаружено не было.

