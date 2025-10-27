Украинские БПЛА атаковали Тульскую область Миляев: в небе над Тульской областью сбито восемь дронов ВСУ

В небе над Тульской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано <…> В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, — предупредил глава области.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом жилой многоквартирный дом в Донецке в ДНР. Сила взрыва и последующее возгорание нанесли значительные повреждения строению. Началась эвакуация жителей. О пострадавших от атаки противника пока не сообщалось.

Днем 26 октября силы ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА: 17 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть и три — над Брянской и Курской областями соответственно. Утром 26 октября 18 дронов перехватили над Белгородской и Брянской областями.

Также стало известно, что ВСУ вновь попытались атаковать дамбу Белгородского водохранилища. По обнародованным данным, атака велась беспилотниками типа «Дартс».