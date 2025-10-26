ВСУ вновь атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища

ВСУ вновь попытались атаковать дамбу Белгородского водохранилища, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, удар был нанесен около часа назад. По предварительным данным, атака велась беспилотниками типа «Дартс». В Минобороны это еще не комментировали.

По словам местных, после атаки прогремел взрыв, в домах задрожали окна. Предыдущий удар по водохранилищу был нанесен 25 октября. Власти тогда предложили жителям переехать в ПВР в Белгороде из-за угрозы новых ударов.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие с помощью чешского БПЛА со 100-килограммовой авиабомбой пытались атаковать ключевую железнодорожную станцию, расположенную в Иловайске на востоке Донецкой Народной Республики. По данным ФСБ, после этой неудачной попытки ВСУ атаковали объект еще четырьмя беспилотниками FP-1 с осколочно-фугасными зарядами.

Также в российском Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 октября ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 20 и 19 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Волгоградской областей соответственно, по 17 и 12 — над Брянской и Калужской областями. Еще по девять сбили в Белгородской области и Московском регионе, сказано в сообщении.