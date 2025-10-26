Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 13:13

Минимум 10 человек пострадали от удара ВСУ по поселку Маслова Пристань

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области пострадали десять мирных жителей в результате удара ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Одной из пострадавших помощь оказали на месте, остальные были отправлены в больницу.

Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы, — говорится в сообщении.

Гладков также сообщил, что в результате происшествия погибли двое мужчин и женщина. Социальный объект получил частичные повреждения, а в двух многоквартирных домах пострадали окна, кровля, балконы и фасады зданий.

Ранее Гладков сообщил, что после удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища затопило более десяти огородов. 16 человек переселились в пункты временного размещения в Шебекино и Белгороде, остальные уехали к родственникам. По его словам, полиция усилила охрану порядка, жилые дома остались сухими, ситуация под контролем, а власти проводят мониторинг.

