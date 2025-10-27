Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:24

Диетолог назвал овощ с противораковым эффектом

Диетолог Джозеф: краснокочанная капуста может помочь в предотвращении рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Краснокочанная капуста может помочь в предотвращении рака, заявил диетолог Франклин Джозеф. По его словам, которые приводит издание Mirror, в овоще есть соединения, которые обладают противовоспалительным эффектом.

Врач также отметил, что такая капуста богата клетчаткой, что благоприятно для кишечника. Овощ также помогает укреплять иммунитет, контролировать уровень холестерина и поддерживать функции печени по детоксикации. Джозеф порекомендовал употреблять несколько ложек краснокочанной капусты каждый день.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что тыквенный латте может вызывать расстройство пищеварения. Он добавил, что напиток также противопоказан диабетикам из-за высокого содержания сахара.

До этого диетолог Алексей Кабанов рассказал, что пальмовое масло не несет критической опасности для организма. Он отметил, что этот факт подтверждает его широкое использование премиальными брендами. При этом врач указал, что отношение к пальмовому маслу среди потребителей остается настороженным.

