27 октября 2025 в 13:26

«Столов больших я уже не накрываю»: Тамара Семина о праздновании 87-летия

Актриса Тамара Семина призналась, что не накрывает столы после смерти мужа

Тамара Семина Тамара Семина Фото: Павел Смертин/ТАСС

Народная артистка РСФСР Тамара Семина рассказала NEWS.ru, что в день 87-летия к ней приходили представители Гильдии актеров. По словам собеседницы, она уже давно не отмечает праздник с размахом. Как пояснила актриса, это связано со смертью ее супруга Владимира Прокофьева.

Дни рождения люблю, но отмечаю теперь спонтанно. Кто вспомнит, тот придет, но память у людей хорошая. Гильдия актеров заглядывала на огонек, приятно. Огромное спасибо Валерии Гущиной за заботу. Столов больших я уже давно не накрываю. После ухода моего мужа Володеньки Прокофьева для меня уже нет прежних праздников, — сказала Семина.

По словам актрисы, супруг был лучшим во всем. Семина рассказала, что другие мужчины для нее не существовали.

Володя был для меня номер один во всем, он знал, что мне подарить, как мне угодить. Кроме мужа, для меня другие мужчины никогда не существовали. Хорошо, что мамочку свою не послушала, она меня отговаривала от Володьки: «Зачем тебе нищий студент нужен, Тома?!» — говорила мне мама. Но я свой выбор сделала, — отметила актриса.

Семина добавила, что ее поздравило много молодых людей. По словам артистки, ей всегда весело с ними.

Поздравило меня сегодня много молодежи, с которыми я снимаюсь в сериалах. Они все меня называют ласково Томочкой. Мне с молодыми весело. Мы много шутим. Юмор всегда должен присутствовать в нашей жизни, — добавила Семина.

Актриса запомнилась зрителям по фильмам «Воскресение», «Матерь человеческая» «Вечный зов», «Трактир на Пятницкой», «Одиноким предоставляется общежитие» и многим другим.

Ранее в Московском художественном академическом театре имени М. Горького рассказали, как актриса Татьяна Доронина отмечала дни рождения. По словам собеседников, в свой праздник она всегда уезжала на машине, заполненной букетами и подарками.

