В МХАТе рассказали, как Доронина отмечает день рождения Поклонники несут цветы Дорониной к служебному входу в МХАТ в ее день рождения

Поклонники несут цветы в театр в день 92-летия актрисы Татьяны Дорониной, заявили NEWS.ru в Московском Художественном академическом театре имени М. Горького. По их словам, в свой праздник она всегда уезжала на машине, заполненной букетами и подарками.

Татьяна Васильевна счастлива. Ей уже сообщили, что поклонники по традиции несут цветы и подарки к служебному входу театра. Так заведено годами. Доронина всегда уезжала в свой день рождения на машине, груженой подарками и цветами, — сообщили в МХАТе.

Как добавили собеседники, президент театра всегда с радостью читает послания от поклонников. Она также радуется звонкам с поздравлениями.

Татьяна Васильевна с любовью разбирает эти цветы, сама расставляет дома в вазы, с радостью читает послания от поклонников, среди которых не только зрители, но и знаменитые артисты. Доронина хоть и давно не приезжает в родной театр, но всегда делится с нами, как со своей семьей, кто ей в этот день позвонил, каждый звонок отмечает, как особое событие, — сказали в МХАТе.

По словам коллег Дорониной, в день рождения ей часто звонит ее бывший муж, актер Олег Басилашвили. Актриса сохранила с ним дружеские отношения.

Доронина всегда радуется звонкам Олега Басилашвили своего первого мужа, с которым выходила на сцену Ленинградского БДТ. Интеллигентные люди расстаются интеллигентно. С Басилашвили Татьяна сохранила дружбу на всю жизнь. Когда для нее настали в театре плохие времена, Олег Басилашвили был первым, кто позвонил Дорониной со словами поддержки. Олег Валерианович для нее — это начало ее творческого пути, ее любовь и молодость, когда она была признана одной из самых лучших актрис самим Георгием Товстоноговым, мэтр сцены благоговел перед ее талантом, — добавили в МХАТе.

Доронина снялась в фильмах «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь и трогательной мелодраме „Валентин и Валентина“ и других кинолентах. Во МХАТе имени Горького Доронина играла в „Трех сестрах“, „На дне“, „Братьях Карамазовых“ и многих других. Она занимала пост художественного руководителя театра с 1987-го по 2018-й год.

В августе стало известно об аресте имущества гендиректора МХАТа имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана, обвиняемого в растрате. Речь шла о коттедже и земельных участках в Московской области стоимостью более 90 млн рублей.