13 октября 2025 в 12:24

Стало известно, как Доронина отреагировала на увольнение Кехмана

Источник NEWS.ru: Доронина отнеслась положительно к смещению Кехмана

Татьяна Доронина Татьяна Доронина Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Народная артистка СССР Татьяна Доронина положительно отнеслась к снятию Владимира Кехмана с поста генерального директора МХАТа имени Горького, сообщил источник из ее окружения NEWS.ru. По его словам, Татьяна Васильевна не умеет по-другому реагировать на «пошлость в искусстве».

К смещению Кехмана Татьяна Васильевна отнеслась положительно, что естественно. Ситуацию с ним Доронина описывала, упоминая все буквы алфавита от А до Я. Татьяна Васильевна не умеет по-другому реагировать на несправедливость, на пошлость в искусстве. Доронина ругается на многое, что сейчас происходит в нашей культуре, но это и хорошо, значит, живет, — сообщил источник.

В окружении Дорониной ранее заявили, что она больше не выйдет на сцену театра. По словам источника, президент МХАТ имени Горького следит за всем происходящим в учреждении. Также Доронина не отказывает в консультациях молодым актерам, дает онлайн-уроки. По словам источника, Доронина много читает, слушает аудиоспектакли и делает заметки для мемуаров.

