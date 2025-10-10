Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 10:01

Бояков резко высказался о Дорониной и Кехмане

Режиссер Бояков заявил о неготовности говорить о Кехмане и Дорониной

Владимир Кехман Владимир Кехман Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Режиссер Эдуард Бояков в интервью NEWS.ru отказался комментировать увольнение Владимира Кехмана с поста генерального директора МХАТ имени Горького. Он лишь уточнил, что когда сам был худруком МХАТа, то работал честно и с открытым сердцем. Бояков руководил театром до назначения туда Кехмана осенью 2021 года.

На вопросы ни про Кехмана, ни про [президента театра Татьяну] Доронину отвечать не буду <...>. Все, что я делал, делал абсолютно честно, с открытым сердцем, — подчеркнул собеседник.

Ранее стало известно о предъявлении Владимиру Кехману обвинения в растрате при реконструкции старой сцены МХАТа, которую планировали привести в порядок осенью этого года. Помимо прочего, бывший гендиректор имеет задолженность по кредитам свыше 17,8 млрд рублей. Большая часть долгов «тянется» за ним еще с 2021 года.

Кроме того, Басманный суд Москвы арестовал имущество Кехмана. Речь идет о коттедже и земельных участках в Московской области стоимостью более 90 млн рублей. У него также арестовали квартиру в Москве площадью 200 квадратных метров за 160 млн рублей, жилье в Новосибирске и центре Санкт-Петербурга — на 7 и 40 млн рублей соответственно. Меры затронули и автомобили, включая Land Rover Range Rover, купленный в прошлом году за 30 млн рублей.

Эдуард Бояков
Татьяна Доронина
Владимир Кехман
МХАТ
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года
Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами
«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса
Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой
Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой
В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике
Путин оценил результаты саммита России-США на Аляске
США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе
Российская телеведущая заявила, что делала аборт
Дочь Кончаловского уходит от мужа
В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона
Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников
Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время
Водитель без прав погибла вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге
Магнитные бури сегодня, 10 октября: что завтра, боли, сильное напряжение
Дочь Пола Ньюмана умерла в возрасте 72 лет
Удары по Украине сегодня, 10 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Президент Таджикистана дал старт новому саммиту СНГ
У клуба РПЛ сменился главный тренер
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.