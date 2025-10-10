Бояков резко высказался о Дорониной и Кехмане Режиссер Бояков заявил о неготовности говорить о Кехмане и Дорониной

Режиссер Эдуард Бояков в интервью NEWS.ru отказался комментировать увольнение Владимира Кехмана с поста генерального директора МХАТ имени Горького. Он лишь уточнил, что когда сам был худруком МХАТа, то работал честно и с открытым сердцем. Бояков руководил театром до назначения туда Кехмана осенью 2021 года.

На вопросы ни про Кехмана, ни про [президента театра Татьяну] Доронину отвечать не буду <...>. Все, что я делал, делал абсолютно честно, с открытым сердцем, — подчеркнул собеседник.

Ранее стало известно о предъявлении Владимиру Кехману обвинения в растрате при реконструкции старой сцены МХАТа, которую планировали привести в порядок осенью этого года. Помимо прочего, бывший гендиректор имеет задолженность по кредитам свыше 17,8 млрд рублей. Большая часть долгов «тянется» за ним еще с 2021 года.

Кроме того, Басманный суд Москвы арестовал имущество Кехмана. Речь идет о коттедже и земельных участках в Московской области стоимостью более 90 млн рублей. У него также арестовали квартиру в Москве площадью 200 квадратных метров за 160 млн рублей, жилье в Новосибирске и центре Санкт-Петербурга — на 7 и 40 млн рублей соответственно. Меры затронули и автомобили, включая Land Rover Range Rover, купленный в прошлом году за 30 млн рублей.