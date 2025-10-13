Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 14:55

«Обидно за театры»: Доронина высказалась о новом назначении Боякова

Источник NEWS.ru: Татьяне Дорониной обидно за театры

Татьяна Доронина Татьяна Доронина Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Народная артистка СССР Татьяна Доронина заявила, что ей «обидно за театры», комментируя назначение Эдуарда Боякова на пост художественного руководителя театра на Малой Ордынке, передает источник NEWS.ru. По его словам, для президента МХАТа имени Горького бывший коллега по театру — уже не «саднящая рана».

«Обидно за театры», — так прореагировала Доронина на новое назначение режиссера. Наш театр жаль. <...> Все наши декорации жалко, которые могли еще служить этим стенам. И все, что было нажито непосильным трудом, списали, поломали, вывезли все на свалку. На первых порах, когда Бояков начал крушить театр, его еще останавливало присутствие Татьяны Васильевны. <...> Но потом Эдуард избавился от таких, кто ему связывал руки, — отметил источник в МХАТе.

Ранее стало известно, что Доронина положительно отнеслась к снятию Владимира Кехмана с поста генерального директора МХАТа имени Горького, сообщил источник из ее окружения. По его словам, Татьяна Васильевна не умеет по-другому реагировать на «пошлость в искусстве».

Татьяна Доронина
Эдуард Бояков
театры
МХАТ
