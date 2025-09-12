Стало известно, что Доронина больше никогда не вернется в театр

Стало известно, что Доронина больше никогда не вернется в театр Источник NEWS.ru: Доронина больше не выйдет на сцену и этот факт надо принять

Актриса Татьяна Доронина, которая отмечает сегодня 92-летие, больше не будет играть в театре, сообщили NEWS.ru в ее окружении. По словам источника, президент МХАТ имени Горького следит за всем происходящим в учреждении. Также Доронина дает консультации молодым актерам.

Доронина больше не выйдет на сцену и этот факт надо принять. Это ее осознанный выбор, который надо уважать. Как президент МХАТа, она в курсе всего происходящего в театре, дает добро на постановки или высказывает свое острое мнение, не отказывает в консультациях молодым актерам, дает онлайн уроки. Доронина точно не страдает от одиночества, — сообщил источник.

В окружении актрисы также рассказали, как она сейчас живет. По словам источника, Доронина много читает и делает заметки для мемуаров.

Покинув сцену, Татьяна Васильевна сумела организовать свою жизнь, свой быт так, что далеко не каждому дано. Она по-прежнему много читает, слушает аудио-спектакли, делает заметки для мемуаров. Окруженная любовью актриса почивает на лаврах. Из окна своей шикарной квартиры на Фрунзенской набережной, близ храма Николая Чудотворца в Хамовниках, Доронина смотрит на Москва-реку, она ни о чем не сожалеет, а только радуется жизни, — добавили в окружении актрисы.

Поклонники несут цветы в МХАТ в день рождения Дорониной. По словам собеседников, в свой праздник она всегда уезжала на машине, заполненной букетами и подарками, а потом бережно разбирала цветы и ставила их дома в вазы.