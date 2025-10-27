Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:07

Путин готовится принять президента страны-союзницы на высшем уровне

Путин и Токаев обсудили подготовку государственного визита в Россию

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Подготовка государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию стала центральной темой его телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры также обсудили основные темы сотрудничества между двумя странами.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию, — сказано в сообщении.

Государственный визит является высшей формой международных контактов и предполагает проведение официальных переговоров, а также подписание ключевых документов о сотрудничестве. Он проходит по особому протоколу и символизирует стратегическую близость и высокий уровень доверия между странами.

Ранее Путин поздравил Токаева с Днем республики, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между странами. Он отметил успехи Казахстана в социально-экономическом развитии и на международной арене. Путин также пожелал Токаеву здоровья и успехов, а гражданам страны — благополучия и процветания.

