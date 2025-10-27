Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:07

«Все было идеально»: Трамп похвастался хорошим здоровьем

Трамп заявил, что у него отличное состояние здоровья

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него отличное состояние здоровья. Он отметил, что врачи называют результаты его медобследования одними из лучших для людей пожилого возраста. Трансляцию брифинга вел YouTube-канал Белого дома.

Все было идеально. <…> Врачи сказали, что у меня одни из лучших результатов [медобследования] для этого возраста, — сказал Трамп.

Ранее невролог Валерий Новоселов заявил, что у Трампа прослеживается ухудшение когнитивных функций. Он считает, что это подтверждало стремление главы Белого дома получить Нобелевскую премию. Врач добавил, что когнитивные нарушения Трампа проявляются в виде повторения одинаковых фраз и фиксации на событиях, не связанных с темой беседы. Американский политик очень падок на лесть, что тоже является тревожным признаком, резюмировал невролог.

До этого психиатр Василий Шуров заявил, что Трампу далеко до деменции. По его словам, состояние американского лидера не вызывает серьезных опасений у врачей. Он отметил, что глава Белого дома достаточно последователен в своих действиях.

США
Дональд Трамп
врачи
обследования
тесты
