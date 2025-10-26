Только сварить яйца: готовим обалденный салат «Шик» за 5 минут — придумали его как ПП, но гости смели со стола первым

Только сварить яйца: готовим обалденный салат «Шик» за 5 минут — придумали его как ПП, но блюдо смели со стола первым. Если хочется порадовать гостей чем-то вкусным и сытным, салат — это именно то, что нужно. Он получается нежным, ароматным и с легким хрустом, а главное — готовится просто и быстро. Такое блюдо выручит, когда нужно накрыть стол без лишней суеты и порадовать всех ярким вкусом.

В основе салата — копченая куриная грудка (300 г), которая придает блюду насыщенный аромат, и свежие овощи: пекинская капуста (200 г) и помидоры (250 г). Добавьте к ним 4 отварных яйца, 150 г сыра и немного йогурта, смешанного с авокадо и чесноком, для заправки — и получите идеальное сочетание нежности и сытности. Хруст обеспечат домашние сухарики из 3–4 ломтиков батона, обжаренных с зубчиком чеснока до золотистой корочки. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец и подавайте салат, щедро посыпав сверху сухариками. Салат всегда получается вкусным, свежим и по-домашнему уютным — как будто специально создан для дружеских встреч и теплых разговоров за столом.

