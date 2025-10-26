Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 04:26

Овощная галета по-провански: слоеный рататуй с соусом, который заменил мне пиццу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рататуй на галете — настоящее воплощение французской кухни в вашем доме. Рассыпчатое масляное тесто, ароматный овощной соус и нежные запеченные овощи создают идеальную гармонию вкусов и текстур. Блюдо выглядит как шедевр из кондитерской, но готовится достаточно просто для воскресного ужина.

Готовлю я так: сначала готовлю соус — томлю лук с чесноком в оливковом масле, добавляю сладкий перец, потом очищенные помидоры и травы, тушу 10 минут. Для теста смешиваю 200 граммов муки с 80 мл растительного масла, 80 мл воды и солью, раскатываю в круг. Тонко нарезаю цукини, баклажаны и помидоры, баклажаны предварительно запекаю. На тесто выкладываю остывший соус, сверху спиралью раскладываю овощи, посыпаю оливками, чесноком и травами. Заворачиваю края теста и выпекаю при 180 °C 35–45 минут до золотистого цвета. Подаю теплым — хрустящее тесто и нежные овощи создают потрясающий контраст.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

