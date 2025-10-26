Комбриг «убил» бойцов ВСУ, сдача позиций: новости СВО к утру 26 октября

Украинские военные оставили часть позиций в районе населенного пункта Ковшаровка на Харьковском направлении, 54-й разведывательный батальон ВСУ ликвидировали в зоне спецоперации, ВС России уничтожили причастного к преступлениям в Курской области американского наемника. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВСУ бросили позиции на Харьковском направлении

Российские подразделения активизировали наступление в Харьковской области, и под их давлением украинские военные были вынуждены отойти с ряда позиций в районе населенного пункта Ковшаровка, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, армия РФ ведет наступление на данном участке фронта шириной порядка 10 километров.

Активные боевые действия проходят на участке от Песчаного до Глушковки. В результате за прошедшую неделю так называемая серая зона на этом направлении была существенно расширена. Этому способствовал тот факт, что противнику в этом районе не хватает живой силы.

В Госдуме призвали жестко ответить на удар по белгородской дамбе

Для ударов возмездия после атаки ВСУ на дамбу белгородского водохранилища ВС России следует выбирать равнозначные инфраструктурные объекты, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, не стоит размениваться на трансформаторные будки, которые можно быстро восстановить, поэтому нужно бить по плотинам украинских ГЭС.

Политик также призвал накрывать районы, из которых идет стрельба по российской территории. Кроме того, следует наносить точечные удары по пусковым системам, констатировал он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

Ликвидация разведывательного батальона ВСУ

Российские военные уничтожили группу 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, сообщили источники в силовых структурах РФ. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Командир 4-й группы специальной разведки роты специальной разведки 54-го ОРБ ВСУ штаб-сержант Михаил Лебедев из Ровненской области также был ликвидирован в составе этой же группы, следует из обнародованной информации.

ВКС России сбросили авиабомбу на украинских морпехов

Воздушно-космические силы России нанесли удар авиабомбой по пункту временной дислокации 38-й бригады морской пехоты ВСУ в Димитрове (украинское название — Мирноград). По данным СМИ, вес сброшенного боеприпаса достигал трех тонн. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Цель, предположительно, находилась в жилой застройке спального района. По позиции противника сбросили корректируемую ФАБ-3000 УМПК, которая считается самой тяжелой авиабомбой из тех, что применяются в ходе проведения специальной военной операции. Операция проводилась в темное время суток.

Комбриг ВСУ подставил подчиненных одним фото в Сети

Командир 105-й бригады ВСУ Анатолий Савич опубликовал фото построения в соцсетях, после чего по личному составу был нанесен точный удар, сообщили российские силовики. Источник уточнил, что командир бригады любил устраивать построения прямо на передовой и публиковать фотоотчеты в социальных сетях, что и привело к атаке.

Предположительно, ситуация произошла в районе Дмитровки Сумской области возле границы с Россией. При этом личный состав в момент построения стоял без средств индивидуальной защиты.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Причастного к преступлениям в Курской области американца ликвидировали

В зоне СВО ликвидирован гражданин США Боуэн Кит Шардт с позывным Рабат, который участвовал во вторжении в Курскую область. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Источник пишет, что в Курской области он совершал преступления против мирных жителей. Ликвидировали его российские бойцы.

