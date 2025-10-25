Удар по дамбе, налет на Московский регион: как ВСУ атакуют РФ 25 октября

Удар по дамбе, налет на Московский регион: как ВСУ атакуют РФ 25 октября

Плотина Белгородского водохранилища оказалась повреждена ударом ВСУ, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, повторная атака может привести к подтоплению населенных пунктов, в которых проживает порядка 1000 человек. Минобороны РФ информацию не комментировало. Подробности в материале NEWS.ru.

ВСУ ударили по белгородской дамбе

Плотина Белгородского водохранилища оказалась повреждена ударом ВСУ, сообщил глава Белгородской области. По его словам, повторная атака может привести к подтоплению населенных пунктов, в которых проживает порядка 1000 человек. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», — сообщил Гладков.

Он также уточнил, что людям, которым угрожает подтопление, предложен выезд в ПВР в Белгороде. По словам губернатора, речь идет о жителях сел Безлюдовка, Новая Таволжанка, а также города Шебекино.

Что предложили жителями деревень рядом с дамбой

Разрушение плотины Белгородского водохранилища при повторном ударе украинской армии может подтопить жилье порядка 1000 человек, заявил губернатор. Местным жителям предложили уехать в пункты временного размещения. Речь идет о селе Безлюдовка, Новая Таволжанка и городе Шебекино. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Если это (повторный удар. — NEWS.ru) произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области. <…> Поэтому начинаем предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления», — написал глава региона.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Сколько БПЛА пытались атаковать Белгородскую область

138 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за минувшие сутки, сообщил Гладков. По его словам, самой массированной атаке подвергся Грайворонский район — по нему ударили 50 БПЛА и девять боеприпасов в ходе двух обстрелов. За день в регионе ранения получили четыре человека — трое из них были госпитализированы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, селам Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено девять боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 50 беспилотников, четыре из которых подавлены», — написал Гладков.

ПВО РФ отбила атакую ВСУ на четыре региона

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, противник попытался ударить по четырем регионам страны.

Атака противника была зафиксирована в промежуток между 18:00 и 23:00 мск. Нападению подверглись Брянская, Белгородская, Калужская и Смоленская области.

«12 БПЛА — над территорией Брянской области, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Смоленской области», — говорится в публикации.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ пытались атаковать дронами Московский регион

Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожен летевший на Москву беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, проинформировал мэр столицы Сергей Собянин. В каком районе области это произошло, он не сообщил. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Воздушную опасность объявили в Санкт-Петербурге

В ночь на 25 октября пресс-служба Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и регионального управления МЧС Санкт-Петербурга объявила об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Жителей города и его гостей призвали покинуть улицы и открытые пространства. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Не поднимайте и не осматривайте незнакомые предметы. Находитесь в помещении, укройтесь за несущими стенами. Не подходите к окнам. <…> Ожидайте сигнал „Отбой воздушной тревоги“», — говорится в публикации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ атаковали дронами 14 регионов России

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 20 и 19 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Волгоградской областей соответственно, по 17 и 12 — над Брянской и Калужской областями.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 11 БПЛА в Смоленской области, по девять — в Белгородской области и Московском регионе, по восемь беспилотников сбили над Воронежской и Ленинградской областями. Еще по два БПЛА уничтожили в Новгородской, Рязанской и Тамбовской областях, по одному — в Тверской и Тульской, отметили в министерстве.

Последствия массированной атаки ВСУ на Волгоградскую область

В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины, из-за падения обломков одного из них разгорелся пожар на территории подстанции ЛЭП Балашовская в Николаевском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, возгорание оперативно удалось ликвидировать. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что в Светлоярском районе области беспилотник повредил частное жилое строение. По его информации, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Читайте также:

«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе

В Госдуме резко высказались о ситуации с исчезновением Усольцевых

Стало известно состояние пострадавших при атаке беспилотника на Красногорск

Генерал раскрыл, кто и откуда мог запустить дрон по квартире в Подмосковье