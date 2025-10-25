Гладков анонсировал эвакуацию живущих под угрозой затопления белгородцев

Разрушение плотины Белгородского водохранилища при повторном ударе украинской армии может подтопить жилье порядка 1000 человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Местным жителям предложили уехать в пункты временного размещения. Речь идет о селе Безлюдовка, Новая Таволжанка и городе Шебекино.

Если это (повторный удар. — NEWS.ru) произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области. <…> Поэтому начинаем предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления, — написал глава региона.

Ранее стало известно, что плотина Белгородского водохранилища оказалась повреждена ударом ВСУ. По словам Гладкова, под угрозой затопления оказались порядка 15 улиц в нескольких населенных пунктах.

До этого губернатор сообщил, что 138 беспилотных летательных аппаратов ВСУ атаковали Белгородскую область за минувшие сутки. Он добавил, что самой массированной атаке подвергся Грайворонский район. Кроме того, четыре жителя Белгородской области получили ранения.