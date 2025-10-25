Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 октября 2025 в 12:59

«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе

Депутат Колесник назвал нацистским терроризмом удар ВСУ по белгородской дамбе

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища стал актом терроризма, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, к похожей тактике прибегали немецкие нацисты.

Это терроризм. ВСУ и Крым пытались лишить питьевой воды. Это как нацисты перекрывали воду в Одессе, когда наши разведчики, ценой своей жизни, вернули воду в город, про этой фильм снимали. Помните разрушение ВСУ Каховской ГЭС, когда люди потеряли урожай, жилье. Они бьют по гражданской инфраструктуре, а не по военной. Страдают люди, — отметил Колесник.

Ранее стало известно, что плотина Белгородского водохранилища оказалась повреждена ударом ВСУ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под угрозой затопления находится порядка 15 улиц в нескольких населенных пунктах.

До этого губернатор сообщил, что 138 беспилотных летательных аппаратов ВСУ атаковали Белгородскую область за минувшие сутки. Он добавил, что самой массированной атаке подвергся Грайворонский район. Кроме того, четыре жителя Белгородской области получили ранения.

Украина
Россия
Белгородская область
ВСУ
СВО
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
