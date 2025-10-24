Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 11:38

Стало известно состояние пострадавших при атаке беспилотника на Красногорск

Один из пострадавших при атаке дрона на Красногорск находится в реанимации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один пострадавший при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на Подмосковье остается в реанимации, рассказал NEWS.ru главный врач Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Бутай Бутаев. Он отметил, что еще трое граждан с различными травмами находятся под наблюдением врачей. По его словам, с теми, чье состояние оценивается как удовлетворительное, работают психологи для оказания необходимой поддержки.

Четверо пострадавших — двое мужчин и две женщины — находятся в Красногорской больнице. Врачи наблюдают за состоянием пациентов, с ними работает психолог. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, сотрясения, ушибы мягких тканей, ссадины и раны нижних конечностей. Один пациент находится в отделении реанимации, трое — в удовлетворительном состоянии в профильных отделениях, — сообщил Бутаев.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что атаковавший жилую многоэтажку в подмосковном Красногорске дрон ВСУ мог долететь с Украины, прячась от радаров с помощью рельефа. По его словам, вероятно, БПЛА двигался на предельно малой высоте.

Красногорск
атаки
беспилотники
ВСУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
