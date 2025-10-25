Командир 105-й бригады ВСУ Анатолий Савич опубликовал фото построения в соцсетях, после чего по личному составу был нанесен точный удар, сообщили российские силовики. Источник РИА Новости уточнил, что командир бригады любил устраивать построения прямо на передовой и публиковать фотоотчеты в социальных сетях, что и привело к атаке.

Неопытный комбриг думал, что если на участке фронта не идут интенсивные боевые действия, то можно в любой момент объявить построение для награждения. На фото прекрасно видно, что личный состав стоит без средств индивидуальной защиты, что в разы повышает шансы построиться в последний раз в своей жизни, — заявил собеседник.

Тем временем депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что в украинской армии карьеру строят «мясники» — офицеры, воспринимающие солдат как расходный материал. Она пояснила, что такие командиры готовы жертвовать живой силой ради выполнения задач, не считаясь с потерями.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) творят беспредел, из-за которого умирают жители страны. Он также призвал реформировать систему рекрутинга в стране.