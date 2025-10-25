Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 19:44

Комбриг ВСУ устроил трагедию своим фото в Сети

Снимок командира 105-й бригады ВСУ привел к гибели солдат

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Командир 105-й бригады ВСУ Анатолий Савич опубликовал фото построения в соцсетях, после чего по личному составу был нанесен точный удар, сообщили российские силовики. Источник РИА Новости уточнил, что командир бригады любил устраивать построения прямо на передовой и публиковать фотоотчеты в социальных сетях, что и привело к атаке.

Неопытный комбриг думал, что если на участке фронта не идут интенсивные боевые действия, то можно в любой момент объявить построение для награждения. На фото прекрасно видно, что личный состав стоит без средств индивидуальной защиты, что в разы повышает шансы построиться в последний раз в своей жизни, — заявил собеседник.

Тем временем депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что в украинской армии карьеру строят «мясники» — офицеры, воспринимающие солдат как расходный материал. Она пояснила, что такие командиры готовы жертвовать живой силой ради выполнения задач, не считаясь с потерями.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) творят беспредел, из-за которого умирают жители страны. Он также призвал реформировать систему рекрутинга в стране.

ВСУ
бойцы
ВС РФ
СВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя
Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней
Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК
Сброс трехтонной авиабомбы на морпехов ВСУ засняли на видео
Жители Львова частично остались без воды
10 человек предстанут перед судом за кибертравлю Брижит Макрон
В Европе зафиксировали резкое падение уровня жизни
Евросоюз готовится к «сырьевой» независимости от Китая
В Раде уличили во лжи Генштаб Украины
В Анапе возвели 20-километровый вал против мазутных выбросов
Агузарова, Успенская, Кузьмин: кто из звезд СССР не смог прижиться в США
Итальянская Eni «утекла» из «Голубого потока»
«Внести ясность»: Алекса объяснила расставание с мужем
Стало известно, как Трамп собирается назвать бальный зал в Белом доме
Составлен список российских писателей, которые участвовали в войнах
Подросток напал с ножом на сверстника
Режиссер потеряла ребенка после конфликта на курорте
Ким Кардашьян отпраздновала юбилей в лондонском кабаре
Ворона устроила игры с воздушным шаром и попала на видео
Атака на Москву, Киев в огне, сын Усольцевых в ярости: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.