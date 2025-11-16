Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 09:35

Столкновение автобуса с грузовиком под Белгородом обернулось гибелью людей

Двое жителей Белгородской области погибли в ДТП с грузовиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Перевозивший рабочих автобус столкнулся с грузовиком в районе села Малобыково Белгородской области, сообщили в Госавтоинспекции региона. В результате аварии погибли два человека. По предварительным данным, еще шесть человек получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы.

Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия. Предварительно, еще шесть пассажиров автобуса для обследования доставлены в медицинское учреждение, — говорится в публикации.

Ранее в Челябинске автобус наехал на препятствие и врезался в опору моста. В результате травмы получили 12 человек, из них один ребенок, все они были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны.

До этого в Пермском крае рейсовый пассажирский микроавтобус «Газель Next» столкнулся с грузовиком. Количество погибших достигло семи человек, среди них есть один несовершеннолетний. Сам водитель автобуса находится в крайне тяжелом состоянии.

