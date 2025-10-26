Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 06:32

ВСУ не смогли удержаться на позициях на Харьковском направлении

Марочко: ВСУ бросили часть позиций у Ковшаровки в Харьковской области

РСЗО «Град» РСЗО «Град» Фото: МО РФ

Российские подразделения активизировали наступление в Харьковской области и под их давлением украинские военные были вынуждены отойти с ряда позиций в районе населенного пункта Ковшаровка, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, армия РФ ведет наступление на данном участке фронта шириной порядка 10 километров. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Активные боевые действия проходят на участке от Песчаного до Глушковки. В результате за прошедшую неделю так называемая серая зона на этом направлении была существенно расширена. Этому способствовал тот факт, что противнику в этом районе не хватает живой силы.

По сути, наши военнослужащие выдавили украинских боевиков с занимаемых позиций и подровняли линию боевого соприкосновения, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в подразделениях 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, действующих в районе Красного Лимана, господствуют панические настроения. Как сообщили в российских силовых структурах, в перехваченных переговорах украинских военнослужащих отмечаются также несогласованность действий и нарушение связи между подразделениями.

ВС РФ
Харьковская область
отступления
ВСУ
