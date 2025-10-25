Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 17:26

Стало известно о панике в бригаде ВСУ под Красным Лиманом

В 63-й бригаде ВСУ под Красным Лиманом зафиксированы панические настроения

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В подразделениях 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, действующих в районе Красного Лимана, господствуют панические настроения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По информации источника, в перехваченных переговорах украинских военнослужащих отмечаются также несогласованность действий и нарушение связи между подразделениями.

Тяжелая ситуация сложилась для 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В радиоперехватах встречается паника, несогласованность действий и связи между подразделениями, — сообщили в силовых структурах.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что сотни единиц украинской техники, окруженные российскими войсками под Красным Лиманом, свидетельствуют о значительных потерях в рядах украинской армии. Он отметил, что данное событие существенно изменит баланс сил на поле боя.

До этого военэксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские войска заминировали поля у Красного Лимана, лишив себя путей отхода. По его словам, ВСУ дистанционно минировали местность на подступах к городу противопехотными и противотанковыми минами.

