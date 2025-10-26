В Госдуме призвали жестко ответить на удар по белгородской дамбе

Для ударов возмездия после атаки ВСУ на дамбу белгородского водохранилища ВС России следует выбирать равнозначные инфраструктурные объекты, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, не стоит размениваться на трансформаторные будки, которые можно быстро восстановить, поэтому нужно бить по плотинам украинских ГЭС.

Раз уж объявлено, что мы уничтожаем вражескую энергетику, делать это нужно, не стесняясь, запуская «Кинжалы» и «Орешники» по всем важным мишеням, задавшись целью, к примеру, за одну нашу нефтебазу непременно разбомбить две-три украинские. Следует накрывать и районы, из которых идет стрельба по российской территории, — и точечно по пусковым системам, и ковром, выжигая все вокруг. Пора уже, наконец, показать, что шутки закончились, и воевать по-настоящему, — объяснил свою позицию парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что удар ВСУ по дамбе белгородского водохранилища стал актом терроризма. По его словам, к похожей тактике прибегали немецкие нацисты в Одессе. Депутат также напомнил, как ВСУ пытались лишить Крым питьевой воды.

До этого стало известно, что плотина Белгородского водохранилища оказалась повреждена ударом ВСУ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под угрозой затопления находится порядка 15 улиц в нескольких населенных пунктах.