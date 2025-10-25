Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 21:26

В Харьковской области ликвидировали группу разведывательного батальона ВСУ

ВС РФ ВС РФ Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные уничтожили группу 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах РФ. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

В Харьковской области уничтожена диверсионная группа 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. Командир 4-й группы специальной разведки роты специальной разведки 54-го ОРБ ВСУ штаб-сержант Лебедев Михаил Евгеньевич 13.11.1977 года рождения из Ровненской области ликвидирован в составе этой же группы, — уточнил собеседник агентства.

Ранее ВС России нанесли удар по военным ВСУ в Сумской области во время построения. Перед атакой командир 105-й бригады Анатолий Савич опубликовал в соцсетях фото с бойцами.

Тем временем депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что в украинской армии карьеру строят «мясники» — офицеры, воспринимающие солдат как расходный материал. Она пояснила, что такие командиры готовы жертвовать живой силой ради выполнения задач, не считаясь с потерями.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) творят беспредел, из-за которого умирают жители страны. Он также призвал реформировать систему рекрутинга в стране.

ВСУ
Харьковская область
Украина
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель сбил 14-летнюю девочку в Москве
Аэропорт южного российского города прекратил работу
Смерть белоруски в Мьянме получила еще одно подтверждение
Трамп назвал условие новой встречи с Путиным
Дмитриев привез американцам шоколадные конфеты с цитатами Путина
ЦСКА вырвался в лидеры РПЛ после домашнего матча
ОАЭ заподозрили в передаче Китаю технологий для ракет
Нетаньяху и Рубио сделали важное заявление о секторе Газа
Тело пенсионерки с огнестрельным ранением нашли в Москве
В Харьковской области ликвидировали группу разведывательного батальона ВСУ
Степанова предложила лыжнику из Австрии Фермойлену забеременеть
В Конгрессе США сделали заявление о войне с Россией
«Извлекли урок»: ЦСКА нанес УНИКСу первое поражение в Единой лиге ВТБ
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
«С глубоким прискорбием»: театр Табакова о смерти Золотницкого
ПВО перехватила два БПЛА над российским регионом
Предопределена судьба Тайваня в случае торговой сделки США и Китая
Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя
Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней
Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.