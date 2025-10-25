Российские военные уничтожили группу 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах РФ. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

В Харьковской области уничтожена диверсионная группа 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. Командир 4-й группы специальной разведки роты специальной разведки 54-го ОРБ ВСУ штаб-сержант Лебедев Михаил Евгеньевич 13.11.1977 года рождения из Ровненской области ликвидирован в составе этой же группы, — уточнил собеседник агентства.

Ранее ВС России нанесли удар по военным ВСУ в Сумской области во время построения. Перед атакой командир 105-й бригады Анатолий Савич опубликовал в соцсетях фото с бойцами.

Тем временем депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что в украинской армии карьеру строят «мясники» — офицеры, воспринимающие солдат как расходный материал. Она пояснила, что такие командиры готовы жертвовать живой силой ради выполнения задач, не считаясь с потерями.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) творят беспредел, из-за которого умирают жители страны. Он также призвал реформировать систему рекрутинга в стране.