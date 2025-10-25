Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 20:47

Сброс трехтонной авиабомбы на морпехов ВСУ засняли на видео

ВКС России нанесли удар авиабомбой по ПВД морской пехоты ВСУ в Димитрове

ВКС России ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушно-космические силы России нанесли удар авиабомбой по пункту временной дислокации 38-й бригады морской пехоты ВСУ в Димитрове (украинское название — Мирноград), сообщает Telegram-канал «Изнанка». По данным источника, вес сброшенного боеприпаса достигает трех тонн. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На кадрах видно, что цель, скорее всего, находилась в жилой застройке спального района. По позиции противника сбросили корректируемую ФАБ-3000 УМПК, которая считается самой тяжелой авиабомбой из тех, что применяются в ходе проведения специальной военной операции.

Кадры удара заснял разведывательный беспилотник российской армии. Операция проводилась в темное время суток, поэтому видеосъемка велась с помощью тепловизора.

Ранее сообщалось, что российские войска начали финальное сражение за Красноармейск (украинское название — Покровск) и Димитров, а также всю Покровско-Мирноградскую агломерацию в ДНР. По данным издания «Военная хроника», ВС России зачищают в Красноармейске территории вдоль железной дороги. Кроме того, сообщается о коллапсе логистики украинской армии. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

