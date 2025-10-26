Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 08:00

Как защитить дачный дом от кражи зимой: четыре простых способа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дачный сезон подходит к концу. Многие садоводы уезжают, оставляя огороды без присмотра до весны. В это время дома на участках могут стать добычей воров и бездомных. Эксперты рассказали NEWS.ru, как защитить дачное имущество в зимнее время.

Что проверить и починить до выезда с дачи в город

Перед выездом с дачи до наступления холодного сезона важно позаботиться о защите имущества от непрошеных гостей. Следует усилить безопасность здания, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, председатель «Союза дачников Подмосковья» Никита Чаплин.

«Первым делом необходимо проверить надежность всех входных дверей, окон и замков. Я советую установить качественные металлические двери и дополнительные запоры на окна. Хорошим решением будут ставни, которые не только препятствуют проникновению, но и скрывают от посторонних глаз то, что находится внутри помещения», — пояснил он.

Депутат добавил, что не стоит пренебрегать таким простым способом, как тщательная уборка участка.

«Уберите все ценные вещи из вида, сложите садовый инвентарь и мебель в закрытое помещение. Создайте впечатление, что за домом присматривают, даже когда вас нет», — отметил он.

Садовод Рустам Расулов в беседе с NEWS.ru пояснил, что для недобросовестных граждан большой интерес представляют металлические изделия, разбросанные по участку.

«Если они увидят на участке что-то металлическое, то могут залезть. Нужно убрать металл, нельзя ничего разбрасывать», — подчеркнул собеседник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какую систему безопасности нужно установить на дачном участке в преддверии зимы

Чаплин посоветовал дачникам уделить особое внимание современным техническим средствам безопасности — сигнализациям и видеокамерам. Если нет возможности установить камеру, то преступника может остановить муляж, заверил он.

«Сегодня доступны различные системы сигнализации и видеонаблюдения, которые можно подключить к мобильным устройствам. Это позволяет удаленно контролировать ситуацию на даче. Даже имитация присутствия такой техники, например муляж камеры, может отпугнуть злоумышленника», — сказал он.

Расулов добавил, что муляжи видеокамер можно приобрести в магазинах недорогих мелочей. По словам собеседника, они подойдут тем дачникам, у которых нет навыков обращения с техникой. Расулов пояснил, что существуют муляжи камер, работающие на солнечной батарее и оснащенные светодиодом, который в ночное время мигает красным светом.

По его словам, такая мера защиты более эффективна, чем автоматическое освещение, которое включается в темноте и гаснет на рассвете, создавая впечатление, что кто-то постоянно находится на участке.

«Зимой, когда лежит снег, по следам видно, что ворота не открывались, поэтому эта обманка так себе», — сказал эксперт.

Он отметил, что автоматический фонарь можно повесить рядом с муляжом камеры. По словам Расулова, злоумышленники обычно присматриваются к участку, прежде чем совершить ограбление.

«Они могут заметить, что мигает красный огонек — значит, в доме кто-то есть», — сказал садовод.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кого привлечь к охране дачного участка в отсутствие хозяев

Расулов рассказал, что в СНТ и коттеджных поселках, как правило, есть частные охранные предприятия, сотрудников которых можно нанять для защиты дачи. При этом он отметил, что это нецелесообразно делать для участка площадью четыре — шесть соток с небольшим каркасным домом.

«Они ставят минимальное оборудование, отслеживают, подъезжают и так далее», — пояснил садовод.

Опрошенные NEWS.ru эксперты посоветовали дачникам договориться о присмотре за домом с соседями, которые постоянно проживают в этом месте. Чаплин отметил, что это очень важно.

«Налаживайте добрососедские отношения. Договоритесь присматривать за участками друг друга. Когда в СНТ царит дух взаимовыручки, это создает незримый, но очень эффективный барьер для преступников», — резюмировал Чаплин.

