Дачникам объяснили, как без лишних хлопот укрепить деревянный забор

Для повышения устойчивости деревянного забора рекомендуется произвести бетонирование опорных столбов, заявил NEWS.ru строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. В качестве альтернативы, по его словам, можно использовать щебневую засыпку.

Если забор шатается, нужно сперва укрепить столбы. Раскопайте основание качающегося столба и засыпьте щебнем или залейте бетоном. Можно вбить рядом металлический костыль или вовсе заменить сгнившую часть столба на новую. Самое уязвимое место деревянного забора — это калитка. Если вдруг она перекосилась и перестала нормально открываться, сначала подтяните петли. Чтобы усилить конструкцию и в дальнейшем избежать перекоса, добавьте диагональную распорку из рейки от верхнего угла со стороны петель к нижнему углу со стороны замка. Если петли разболтались, замените их на усиленные и смажьте, — посоветовал Васильев.

Он отметил, что деревянные заборы чувствительны к погодным изменениям — со временем темнеют и покрываются плесенью. Однако, по словам Васильева, почерневшие доски можно обновить: удалить старую краску, обработать антисептиком и нанести новый слой. Эксперт подчеркнул, что для сохранения текстуры дерева рекомендуется использовать укрывной антисептик.

Для продления жизни забора обновляйте защитное покрытие раз в два-три года и следите, чтобы у основания не скапливалась вода. Также можно надеть специальные защитные колпачки на верхнюю часть столбов, чтобы влага во время дождей не просачивалась внутрь. Для этого подойдут нижние части пластиковых бутылок. Для более эстетичного вида колпаки можно сделать из другого материала, — заключил Васильев.

