Дачникам рассказали, как бороться с незаконными штрафами СНТ

Руководители СНТ не имеют права взимать штрафы с членов товарищества, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, требования о взыскании платежей с дачников могут быть квалифицированы как превышение должностных полномочий.

К сожалению, иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда председатели СНТ пытаются взыскать с садоводов штрафы. Однако действующее законодательство не предоставляет правлениям товариществ права устанавливать какие-либо штрафные санкции для членов СНТ. Первое, что должен сделать садовод, — это потребовать у председателя письменное обоснование требований об оплате. В документе должны быть четко указаны основания для взимания денежных средств со ссылкой на решение общего собрания членов товарищества, — сказал Чаплин.

Он пояснил, что каждый член СНТ имеет право изучать протоколы общих собраний. По его словам, необходимо убедиться, что решение принималось с участием более половины садоводов. Кроме того, подчеркнул депутат, в документах должно быть ясно указано, за что взимается плата.

Если председатель применяет незаконные меры воздействия, такие как отключение электроэнергии или водоснабжения, необходимо сразу же фиксировать эти нарушения и обращаться в правоохранительные органы. Подобные действия являются самоуправством и недопустимы. При отсутствии законных оснований для взимания платежа садовод вправе обратиться с жалобой в прокуратуру или суд, — резюмировал Чаплин.

