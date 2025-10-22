Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 05:00

Дачникам рассказали, как бороться с незаконными штрафами СНТ

Депутат Чаплин: председатели СНТ не могут взимать штрафы с дачников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководители СНТ не имеют права взимать штрафы с членов товарищества, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, требования о взыскании платежей с дачников могут быть квалифицированы как превышение должностных полномочий.

К сожалению, иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда председатели СНТ пытаются взыскать с садоводов штрафы. Однако действующее законодательство не предоставляет правлениям товариществ права устанавливать какие-либо штрафные санкции для членов СНТ. Первое, что должен сделать садовод, — это потребовать у председателя письменное обоснование требований об оплате. В документе должны быть четко указаны основания для взимания денежных средств со ссылкой на решение общего собрания членов товарищества, — сказал Чаплин.

Он пояснил, что каждый член СНТ имеет право изучать протоколы общих собраний. По его словам, необходимо убедиться, что решение принималось с участием более половины садоводов. Кроме того, подчеркнул депутат, в документах должно быть ясно указано, за что взимается плата.

Если председатель применяет незаконные меры воздействия, такие как отключение электроэнергии или водоснабжения, необходимо сразу же фиксировать эти нарушения и обращаться в правоохранительные органы. Подобные действия являются самоуправством и недопустимы. При отсутствии законных оснований для взимания платежа садовод вправе обратиться с жалобой в прокуратуру или суд, — резюмировал Чаплин.

Ранее экономист Надежда Капустина заявила, что сжигание листвы, веток и другого растительного мусора на приусадебных участках может повлечь за собой штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. По ее словам, утилизировать мусор таким способом можно только в специально отведенных местах.

советы
Госдума
дачники
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За гранью логики»: психиатр объяснил склонность некоторых людей к экстриму
Воздушное пространство одного региона оказалось под угрозой атаки дронов
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с пластиковыми окнами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 октября
Аэропорт Пскова ввел временные ограничения на прием самолетов
Дачникам рассказали, как бороться с незаконными штрафами СНТ
Симоньян сообщила о первом пройденном курсе химиотерапии
В России изменят правила продления водительских прав
Россиянам рассказали, что грозит за использование шин на детских площадках
КНДР запустила баллистическую ракету
Евросоюз раскрыл, когда у Украины закончатся деньги
Стало известно, можно ли верить ДНК-тестам на происхождение
Небо над Пензенской областью закрыли
В Киеве и Днепропетровске прогремела серия мощных взрывов
В России предложили создать рейтинг надежности онлайн-школ
Минус 2 млн солдат ВСУ: Украина на грани вымирания, почему молчит Зеленский
Трамп заявил о совпадении некоторых интересов России и Украины
Вучич рассказал о планах Европы по России
«Спартак» и «Локомотив» устроят битву за выход в полуфинал
Погружение в магию Кореи: как устроить сказочное приключение на краю Азии
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.