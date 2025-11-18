Посадил в ноябрьские дожди — любуешься летом: этот цветок не боится сырости и холода

Аквилегия (водосбор) — идеальный цветок для посадки в дождливый ноябрь, который не боится сырости и холода. Этот многолетник можно смело сеять в промокшую землю в конце осени, когда другие растения уже готовятся к зиме.

Для посадки достаточно сделать неглубокие бороздки на подготовленной грядке, рассыпать семена и присыпать их сухой землей, заготовленной заранее. Ноябрьские дожди создают идеальные условия для набухания семян, а последующие заморозки обеспечивают необходимую стратификацию. Весной аквилегия дает дружные всходы, которые оказываются более крепкими и закаленными по сравнению с весенними посевами.

Растение формирует ажурные кусты с изящными цветами необычной формы в самых разных окрасках — от белых и розовых до фиолетовых и синих. Аквилегия совершенно неприхотлива, морозоустойчива и может годами расти на одном месте. Все просто: посадил в ноябрьские дожди — любуешься летом.

