06 ноября 2025 в 19:28

Многолетник с фарфоровыми колокольчиками: феноменальная морозостойкость и устойчивость к болезням

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Изящный многолетник платикодон с фарфоровыми колокольчиками станет украшением любого сада благодаря своей удивительной неприхотливости и стабильной декоративности.

Его главные преимущества — феноменальная морозостойкость и способность расти на одном месте без пересадки 10–15 лет, становясь только пышнее. Платикодон образует аккуратные кустики с прочными стеблями, которые не разваливаются от дождя и ветра, а его крупные колокольчатые цветы чистых белых, нежно-голубых или лиловых оттенков распускаются с июня по август.

Дачники ценят его за минимальный уход: он довольствуется умеренным поливом, предпочитает солнечные места, но мирится и с полутенью, а его густая листва подавляет рост сорняков. Особую любовь садоводов заслужила его устойчивость к болезням и вредителям, а также великолепная сохранность в срезке, что позволяет создавать изысканные букеты.

Ранее был назван цветок — находка для самых темных уголков дачи: растет без света и ухода.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
