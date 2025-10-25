Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 16:28

Цветок — находка для самых темных уголков дачи: растет без света и ухода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если у вас в саду есть темный уголок с тяжелой необработанной почвой, где ничего не хочет расти — посадите хосту! Это цветок — находка для темных уголков дачи, который способен расти без света и ухода и роскошно выглядеть в условиях, где другие растения гибнут.

Хоста образует пышные кусты с красивыми листьями всех оттенков зеленого, голубого и золотистого цвета, а в июле — августе выпускает изящные цветоносы с колокольчатыми цветами белого, сиреневого или фиолетового оттенка. Она совершенно нетребовательна к почве, прекрасно растет даже в глине, главное — обеспечить хороший дренаж.

Посадите деленку хосты в посадочную яму с добавлением компоста, полейте и забудьте — она будет десятилетиями украшать ваш сад, постепенно разрастаясь в шикарные куртины. Ее ароматные цветы особенно эффектно выглядят в вечерних сумерках, когда кажется, что они светятся в тенистом уголке сада!

Ранее был назван многолетник «три в одном»: украсит сад, защитит от вредителей, привлечет пчел.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
