Составлен список российских писателей, которые участвовали в войнах

Писатель Захар Прилепин заявил, что подписывает контракт на службу в армии. Кто еще из российских авторов участвовал в войнах?

Что Прилепин сказал об уходе на СВО

Прилепин назвал решение подписать контракт «своей историей», которая началась в 2014 году.

«И я за нее несу ответственность, и я с нее соскакивать не собираюсь», — сказал писатель.

Отвечая на вопрос, как долго он шел к этому решению, Прилепин подчеркнул, что «нисколько к нему не шел, а просто лечился». Он рассказал, что у него было девять переломов ног, в том числе три открытых, перелом позвоночника, грудины, ребер «и всего остального», что требует «некоторого времени для реабилитации».

«Как только я стал чувствовать, что я более-менее в состоянии вернуться в строй, я предпринял несколько попыток пройти медкомиссию, и вроде бы последние попытки увенчались успехом», — сообщил писатель.

Прилепин отметил, что у него есть ряд воинских навыков и профессий, которые могут пригодиться, а заниматься он будет тем, что скажут командиры.

В пресс-службе писателя подтвердили, что Прилепин вернулся в Донбасс и сейчас заключает новый военный контракт. Позднее стало известно, что писатель отправится на фронт в течение двух недель.

«Последние полгода я прохожу военно-врачебные комиссии, чтобы после тяжелого ранения вернуться в строй. Об этом сообщал и в интервью Скотту Риттеру два месяца назад. Сейчас выхожу на финальную стадию — нахожусь в процессе подписания военного контракта. Пару недель на сборы — и надеюсь присоединиться к своим товарищам», — сказал Прилепин в разговоре с NEWS.ru.

Захар Прилепин (слева) на позициях разведывательно-штурмового батальона в Донецкой области Фото: Андрей Веселов/РИА Новости

Под руководством Прилепина продолжают работу два военных подразделения. Вместе с тем действует лагерь военной подготовки «Сталь», созданный писателем, который в том числе занимается подготовкой иностранных добровольцев.

Прилепин участвовал в первой и второй чеченских войнах во время службы в ОМОНе, а позже в конфликте на юго-востоке Украины на стороне ЛДНР.

Кто еще из российских писателей участвовал в войнах

Одним из самых известных писателей-фронтовиков Серебряного века был Николай Гумилев. Несмотря на слабое здоровье, он совершил несколько экспедиций в Африку, побывал в Турции и Египте. В начале Первой мировой поэт записался на фронт и был зачислен вольноопределяющимся в лейб-гвардии Уланский полк.

За участие в разведывательных операциях Гумилев трижды награждался Георгиевским крестом. В 1917 году, после обострения болезни, поэт был отправлен в русский экспедиционный корпус в Париже, служил адъютантом при комиссаре Временного правительства.

Поэт пушкинского круга Денис Давыдов был также блестящим военачальником, героем Отечественной войны 1812 года. Он стал создателем и идеологом партизанского движения, которое внесло значительный вклад в разгром армии Наполеона. Военные подвиги и романтику военной жизни он отразил в стихах, став одним из самых известных поэтов-гусаров. Позже участвовал в Заграничных походах русской армии 1813–1814 годов и брал Париж.

Писатель-сатирик Михаил Зощенко был участником трех войн. В Первую мировую служил прапорщиком, получил осколочное ранение в ногу, порок сердца — как следствие отравления во время газовой атаки — и пять орденов за боевые заслуги. В 1919 году Зощенко был освобожден от службы по состоянию здоровья. Однако писатель сразу же вступил добровольцем в действующие ряды Красной армии.

Михаил Зощенко Фото: Russian Archives/Global Look Press

Зощенко прошел Гражданскую войну полковым адъютантом 1-го Образцового полка деревенской бедноты. После сердечного приступа был демобилизован, но с началом Великой Отечественной войны писатель снова прибыл в военкомат с просьбой отправить его на фронт как опытного солдата. Ему отказали, признав негодным к военной службе. Тем не менее Зощенко поступил в группу противопожарной обороны.

Писатель Даниил Гранин ушел на фронт в 22 года с дивизией народного ополчения. В первый год Великой Отечественной он участвовал в боях под Псковом и на Пулковских высотах, пытаясь не допустить прорыва немцев к Ленинграду, был дважды ранен.

Один из последних романов Гранина «Мой лейтенант», посвященный тяготам первых месяцев войны, получил премию «Большая книга».

