21 октября 2025 в 13:50

«Моя история»: Прилепин сделал заявление об отправке на СВО

Прилепин подтвердил свою отправку в зону СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Писатель Захар Прилепин подтвердил ТАСС, что подписывает контракт на службу в армии. Он назвал этот шаг «своей историей», которая началась в 2014 году.

Это моя история. История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году. И я за нее несу ответственность, и я с нее соскакивать не собираюсь, — сказал Прилепин.

Ранее Прилепин заявлял, что победа России в специальной военной операции не будет скорой, но важно сохранять спокойствие и продолжать действовать на благо страны. Он подчеркнул, что рассчитывать только на чудо не следует. По словам писателя, Россия будет побеждать в реалиях многополярного мира, который возможно построить благодаря новым партнерам государства.

До этого президент России Владимир Путин поздравил Прилепина с 50-летием. Глава государства направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил вклад юбиляра в литературу, публицистику и общественную деятельность. Путин подчеркнул, что Прилепин имеет значительный жизненный опыт, в том числе службу в правоохранительных органах и участие в контртеррористических операциях.

Захар Прилепин
армия
СВО
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
