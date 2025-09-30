Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 14:44

«Победа не будет скорой»: Прилепин высказался о сроках завершения СВО

Писатель Прилепин: нельзя рассчитывать только на чудо в вопросе победы РФ в СВО

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победа России в специальной военной операции не будет скорой, но важно сохранять спокойствие и продолжать действовать на благо страны, считает писатель Захар Прилепин. В разговоре с Pravda-nn.ru он подчеркнул, что рассчитывать только на чудо не следует. По словам писателя, Россия будет побеждать в реалиях многополярного мира, который возможно построить благодаря новым партнерам государства.

Победа не будет скорой. Мы понемногу избавляемся от западничества, вульгарного и ложного. Мы понимаем, что Европа нам не друг и партнер весьма сомнительный. У нас теперь новые друзья — у нас Китай, у нас Индия, у нас КНДР, Монголия, африканские, латиноамериканские страны, с которыми мы будем строить новый многополярный мир. И уже совместно во всей этой истории побеждать, — высказался Прилепин.

Писатель указал на циклический характер отношений России и Украины. По его словам, даже после воссоединения в 1654 году последовали 18 лет гражданской войны, а окончательно вопрос территорий был урегулирован лишь при Екатерине II. Эта многовековая история, по его словам, продолжается около 350 лет.

Ранее Прилепин заявил, что Украина, даже не являясь членом НАТО, все равно представляет опасность для России и российских граждан. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина не войдет в Североатлантический альянс.

Россия
СВО
Украина
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.