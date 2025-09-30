«Победа не будет скорой»: Прилепин высказался о сроках завершения СВО Писатель Прилепин: нельзя рассчитывать только на чудо в вопросе победы РФ в СВО

Победа России в специальной военной операции не будет скорой, но важно сохранять спокойствие и продолжать действовать на благо страны, считает писатель Захар Прилепин. В разговоре с Pravda-nn.ru он подчеркнул, что рассчитывать только на чудо не следует. По словам писателя, Россия будет побеждать в реалиях многополярного мира, который возможно построить благодаря новым партнерам государства.

Победа не будет скорой. Мы понемногу избавляемся от западничества, вульгарного и ложного. Мы понимаем, что Европа нам не друг и партнер весьма сомнительный. У нас теперь новые друзья — у нас Китай, у нас Индия, у нас КНДР, Монголия, африканские, латиноамериканские страны, с которыми мы будем строить новый многополярный мир. И уже совместно во всей этой истории побеждать, — высказался Прилепин.

Писатель указал на циклический характер отношений России и Украины. По его словам, даже после воссоединения в 1654 году последовали 18 лет гражданской войны, а окончательно вопрос территорий был урегулирован лишь при Екатерине II. Эта многовековая история, по его словам, продолжается около 350 лет.

Ранее Прилепин заявил, что Украина, даже не являясь членом НАТО, все равно представляет опасность для России и российских граждан. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина не войдет в Североатлантический альянс.