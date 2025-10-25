Развод, дочь в Европе, слова об СВО, алкоголь: куда пропал Александр Балуев

Актер Александр Балуев редко дает интервью и появляется на светских мероприятиях. Есть ли у актера проблемы с алкоголем, что он говорил об СВО и уехавших артистах, куда пропал Балуев?

Чем известен Балуев

Балуев родился 6 декабря 1958 года в Москве. В 1975-м он окончил школу и попытался поступить в Щукинское училище. Однако Александра не приняли, и он устроился на работу в качестве помощника осветителя на «Мосфильме». Занимался в Доме культуры при московском заводе «Станколит». Затем поступил в школу-студию МХАТ.

В 1980 году Балуев стал актером театра Советской армии, первые роли играл в спектаклях «Часы без стрелок» и «Дама с камелиями». Позднее играл в Московском театре имени Ермоловой.

В 1981 году Балуев дебютировал в кино в телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи. Из жизни фруктов». Актер получил известность после роли старшего брата главного героя в кинокартине «Мусульманин», которая вышла в 1995-м. Следующей серьезной работой стал фильм «Благословите женщину». После этого Балуев начал активно сниматься в кино и играть в театре.

Что известно о личной жизни Балуева

Александру Балуеву приписывали много романов, однако серьезные отношения у него были один раз — с польской журналисткой Марией Урбановской, с которой он познакомился во время съемок. На тот момент женщина была замужем и воспитывала двоих детей. Кроме того, она старше Балуева на восемь лет.

Александр Балуев Фото: Игорь Зотин/ИТАР- ТАСС

«Маша приехала отдыхать на море с двумя детьми, старшей Оле тогда было лет девять-десять, а младшему Юлию — шесть. В то время официально она еще была замужем, хотя на самом деле семьи уже не существовало. Но для меня было главным, что я полюбил эту женщину и готов был за нее бороться. К счастью, она ответила мне взаимностью. Если курортный роман, то на всю жизнь. У меня так!» — рассказывал актер в одном из интервью.

В 2003 году после 10 лет отношений артист женился на Урбановской. В том же году родилась их дочь Мария-Анна. Пара развелась в 2013 году, журналистка уехала в Польшу вместе с наследницей. По словам Балуева, супруга не смогла привыкнуть к повышенному вниманию к его персоне.

«Какие у меня были варианты? Мне оставалось только полностью оставить профессию, но я не мог. На момент развода мне было за 50, супруге около 60, но мы понимали, что не можем дальше оставаться вместе», — говорил Балуев.

Он отметил, что у него прекрасные отношения с дочерью.

«Моя дочь всегда будет главной ценностью в моей жизни. Я ее очень люблю. Она уже много лет живет в другой стране. Но мы поддерживаем общение, постоянно созваниваемся и периодически ездим друг к другу в гости», — признавался актер.

Александр Балуев Фото: Титиевский Валерий/РИА Новости

Есть ли у Балуева проблемы с алкоголем

В 2016 году в Благовещенске во время банкета по случаю открытия фестиваля «Амурская осень» Балуева заметили, предположительно, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Со слов свидетелей, артист вел себя агрессивно и даже разбил витрину в лобби гостиницы, что привело к вызову полиции. Сотрудники отеля и другие участники мероприятия пытались убедить Балуева уйти в номер.

В 2017 году актер стал героем еще одного скандала, когда его сняли с рейса Калининград — Москва в аэропорту Храброво. По рассказам очевидцев, Балуев вел себя неадекватно и использовал ненормативную лексику. На борту находились дети.

Директор актера Ольга Матвейчук не смогла подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«По тону его, по поведению, по речи я не поняла, выпивал он или не выпивал», — цитировал ее телеканал «Звезда».

Сам Балуев отказался опровергать сообщения, что его не пустили на борт рейса Калининград — Москва из-за пьяного дебоша.

«Мне опровержения никакие не нужны. Произошло какое-то недоразумение, которое почему-то раздувается в прессе», — заявил он.

Что Балуев говорил об СВО и уехавших артистах

Балуев поддерживает проведение СВО. Также он подчеркнул, что для него отъезд из России в трудные времена является недопустимым.

«Ненависть ко всему русскому нашла некий выход. Думаю, что такой злобы не ожидал никто. Но это абсолютно бессмысленная затея. Эту страну — Россию — победить нельзя», — считает актер.

Он выразил мнение, что у уехавших из страны артистов нет перспектив на Западе.

Чулпан Хаматова Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

«Те, кто уехал в Израиль, скоро побегут в Америку. Или вернутся в Москву. Так уже было. Вспомните, Михаила Козакова, который, чтобы играть в Израиле, выучил иврит. Но все равно это чужой язык. Зритель его иссяк в то время, когда в Израиль шел большой отток русскоговорящей публики. Сейчас иммигрантов гораздо меньше. Буду рад ошибиться, но, думаю, у наших артистов на Западе нет никаких перспектив. И лафа, которая была у них в России, закончилась. Но это их выбор, их судьба», — пояснил Балуев.

Чем сейчас занимается Балуев

Балуев продолжает играть в театре и сниматься в кино. Ранее он отмечал, что никуда не пропадал.

«Я не брал отпуск. Снимаюсь так же. Просто так получается — информационная дыра. В общем-то, у меня все хорошо. Планируется выход новых лент, вы о них скоро узнаете. И работа в театре происходит», — рассказывал артист.

Согласно данным портала «Кинопоиск», в 2025 году с участием Балуева вышли проекты «На сопках Маньчжурии», «Актерище», «Каруза», «Беспринципные в Питере». Также ожидается выход картин «Околоточный», «Князь Андрей», «Отель „У погибшего альпиниста“».

Употребление алкоголя вредит здоровью.

