Рубль резко пошел вверх? Курсы сегодня, 25 октября: доллар, евро и юань

Российская валюта отреагировала на снижение ключевой ставки ЦБ. Что об этом известно, правда ли рубль резко пошел вверх, что с курсами валют сегодня, 25 октября, сколько стоят доллар, евро и юань?

Каков курс доллара в субботу, 25 октября

Банк России установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 25–27 октября, на уровне 80,9713 рубля. Ранее валюта оценивалась регулятором в 81,269 рубля и потеряла 29,77 копейки.

На международном валютном рынке Forex торги в выходные не проводятся. На момент закрытия торговых операций вечером в пятницу, 24 октября, доллар уходил за 79,75 рубля, демонстрируя падение в размере 1,51 (1,86%), следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем сегодня, 25 октября

Актуальный до понедельника, 27 октября, включительно курс евро по ЦБ составляет 94,082 рубля против прежнего курса 94,3889 рубля. Валюта подешевела на 30,69 копейки. На Forex евро продавался за 92,717 рубля, теряя 1,695 (1,80%).

Юань установлен регулятором на уровень 11,3079 рубля. В пятницу, 24 октября, «китаец» стоил 11,3733 рубля. Таким образом, валюта потеряла 6,54 копейки. На международном валютном рынке юань торговался в районе 11,1984 рубля, теряя 0,2102 (1,84%).

Как рубль отреагировал на снижение ключевой ставки ЦБ

На плановом заседании 24 октября Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. — до 16,5% годовых. Курс юаня на МосБирже сначала сдержанно отреагировал на решение ЦБ, но уже через десять минут рубль резко пошел вверх. Аналогичную динамику показали вечные фьючерсы на доллар и евро.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Дмитрия Вишневского, первичная сдержанная реакция рубля объясняется уже действующей жесткой денежно-кредитной политикой.

«Она продолжает поддерживать спрос на рублевые активы и способствует балансу спроса и предложения валюты, несмотря на временное снижение спроса от компаний, накапливавших валюту ранее», — пояснил эксперт.

Резкое укрепление нацвалюты, состоявшееся чуть позже, по мнению Вишневского, демонстрирует сочетание перечисленных факторов с корректировкой ожиданий рынка и снижением валютных рисков.

Директор по инвестициям General Invest Димитрий Резепов заявил об опосредованном влиянии ключевой ставки на динамику курса рубля. По его словам, снижение ставки увеличит экономическую активность импортеров за счет роста потребительского спроса и тем самым повысит внутренний спрос на валюту. При этом, считает эксперт, текущее снижение недостаточно для значительной активизации потребителя и соответствующего роста импорта. Вместе с тем снижение ставки может уменьшить наклон фьючерсной кривой, сделав валютное хеджирование более привлекательным для экономических агентов, заключил Резепов.

«Определяющими факторами для курса остаются динамика внешней торговли и операции Банка России. До конца года рынок продолжит наполняться валютной ликвидностью за счет продаж экспортной выручки и зеркалирования операций с ФНБ со стороны Банка России (нерегулируемые продажи составляют 8,94 млрд рублей в день)», — заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Каковы прогнозы по курсу рубля

Рубль в ближайшие недели останется крепким, сохраняя позиции в диапазонах 78–84 за доллар, 10,9–11,7 за юань и 91–98 за евро, считают в Совкомбанке.

По мнению Резепова, до конца 2025 года ожидается небольшое ослабление рубля до 85–87 за доллар.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Для курсов иностранной валюты в среднесрочном базовом сценарии есть возможность закрепиться в осенних торговых диапазонах: 78–85 рублей за доллар, 90–99 — за евро и 10,9–11,9 — за юань», — заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

