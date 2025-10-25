Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 октября: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 октября: где сбои в РФ

Сегодня, 25 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Пермском крае, Москве и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 25 октября

По данным мониторингового сайта «Сбой.рф», жалобы на неполадки мобильного интернета поступают из десятков регионов. Как утверждают абоненты, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Лидером по числу жалоб за сутки стал «МегаФон». Жалобы регистрируются из Пермского края — 23%, Москвы — 16%, Краснодарского края — 12%, Нижегородской области — 7%, Челябинской области — 6%, Оренбургской, Свердловской, Ульяновской областей, ХМАО — 4%, Курганской области — 3%, Вологодской, Новгородской, Кировской, Волгоградской, Рязанской, Астраханской, Ростовской областей, Адыгеи, Хабаровского края — по 2%, Тюмени — 1%.

Сообщения о сбоях мобильного интернета поступают и от абонентов других операторов. Активными регионами стали Пермский, Краснодарский края, Архангельская, Брянская области, Москва, Сахалин, Тульская, Ярославская области.

Почему не работает мобильный интернет 25 октября

Отключение мобильного интернета или падение качества сигнала Сети зачастую связаны с обеспечением безопасности населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов в условиях угрозы атаки БПЛА. О возможных ограничениях, как правило, предупреждают власти российских регионов.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на субботу, 25 октября, ВСУ попытались атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках. О первом дроне, перехваченном силами ПВО, стало известно в 02:28 мск. Позднее Собянин заявил о еще пяти БПЛА, уничтоженных на подлете к столице.

Также в ночь на субботу пресс-службы Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и регионального управления МЧС Санкт-Петербурга сообщили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Жителям города и его гостям было рекомендовано покинуть улицы и открытые пространства.

Позднее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили в Тосненском и Киришском районах несколько украинских БПЛА. Сколько конкретно дронов сбили, он не уточнил.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ночью 25 октября ВСУ пытались атаковать 14 российских регионов, следует из сообщения пресс-службы Минобороны России. В ночные часы силы ПВО ликвидировали и перехватили 121 БПЛА.

По данным ведомства, по 20 и 19 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Волгоградской областей соответственно, по 17 и 12 — над Брянской и Калужской областями.

Уничтожены 11 БПЛА в Смоленской области, по девять — в Белгородской области и Московском регионе, по восемь беспилотников сбили над Воронежской и Ленинградской областями. Еще по два БПЛА перехватили в Новгородской, Рязанской и Тамбовской областях, по одному — в Тверской и Тульской, отметили в министерстве.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

В периоды ограничений операторы связи обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Читайте также:

«Дезинфекция» позиций ВСУ, атаки на Москву: новости СВО к утру 25 октября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 октября

Артиллерия разнесла опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 октября