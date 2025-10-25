«Дезинфекция» позиций ВСУ, атаки на Москву: новости СВО к утру 25 октября

Российские средства ПВО пресекли серию атак украинских БПЛА на Москву, Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины, военный эксперт предрек дальнейшее наступление ВС РФ после освобождения Херсона. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 24 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцы ВС России применили нестандартные методы борьбы с ВСУ

В ходе боев за населенный пункт Павловка военнослужащие ВС России применяли нестандартные тактические приемы для вытеснения противника из укрепленных позиций, рассказал командир штурмовой группы 5-й армии группировки «Восток» с позывным Метель. По его словам, в ход шли как подручные средства, так и специальные дымовые шашки.

Однажды, когда украинских военных не удалось достать в укрытиях, российские военные сначала вывели из строя вражескую связь, уничтожив оборудование для работы радиостанций. После этого они пошли на решительные меры, закидав противника ветками, которые были облиты бензином.

ПВО отбила серию атак украинских дронов ВСУ

Силами российской противовоздушной обороны на подлете к Москве сбито еще пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, проинформировал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

О том, какого типа были эти дроны и где именно их уничтожили, градоначальник не сообщил. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раскрыты причины провала ВСУ в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины при нападении на Курскую область не были приспособлены к боям на чужой территории, передают источники в российских силовых структурах. Украинские подразделения, задействованные в атаке на регион, испытывали серьезные проблемы из-за недостаточной подготовки личного состава.

Источник в силовых структурах сообщил, что командование 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ жаловалось на небоеспособность новобранцев. Отмечается, что те не прошли необходимого адаптационного курса для автономных боевых действий, из-за чего украинская сторона понесла серьезные потери.

В Раде признали гибель украинцев от действий ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) творят беспредел, из-за которого умирают жители страны, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он также призвал реформировать систему рекрутинга в стране.

Изменения, как считает депутат, повлияют на доверие граждан к системе. Благодаря этому военкомам не придется бегать за людьми, насильно бросая их в микроавтобусы, констатировал Гончаренко.

Италия собирается оказать Украине военную помощь

Италия разрабатывает 12-й пакет военной помощи для Украины, который будет включать боеприпасы и ракеты для зенитных систем SAMP/T. По информации источника, поставки могут быть утверждены до конца года после завершения парламентских процедур.

Правительство премьер-министра Джорджи Мелони продолжает поддержку Киева, несмотря на ограниченные бюджетные возможности и сокращение американской помощи. С начала специальной военной операции Италия уже направила Украине 11 пакетов военной помощи общей стоимостью до €3 млрд (282 млрд рублей).

ВС Украины Фото: Социальные сети

Военэксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Херсона

Российские войска в случае освобождения Херсона должны наступать до полной капитуляции противника, выразил мнение в беседе с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. По его словам, только так можно будет полностью устранить угрозу для РФ со стороны Украины.

При любом другом варианте будет существовать риск возобновления масштабного конфликта в обозримом будущем, считает эксперт. Поэтому в нынешней ситуации, по его словам, необходимо идти до конца.

