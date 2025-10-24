Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 20:29

Военэксперт предположил, как будут наступать ВС РФ после взятия Херсона

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска в случае освобождения Херсона должны наступать до полной капитуляции противника, выразил мнение в беседе с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. По его словам, только так можно будет полностью устранить угрозу для РФ со стороны Украины.

Мы должны освободить Херсон и все четыре региона, признанных российскими, а затем продолжить спецоперацию — до полной капитуляции противника. Другого пути для России просто не существует. Надо идти дальше до победного конца, не останавливаясь, — указал он.

При любом другом варианте будет существовать риск возобновления масштабного конфликта в обозримом будущем, считает эксперт. Поэтому в нынешней ситуации, по его словам, необходимо идти до конца.

Мы ведь в 1944 году не стали останавливаться на границе СССР, ведь тогда угроза нацизма осталась бы. Вот и сейчас надо идти до конца, — заключил Храмчихин.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что подразделения ВС РФ успешно провели операцию по форсированию реки Днепр. Он уточнил, что российские военные заняли стратегически важный плацдарм на острове Карантинный в Херсоне. Министерство обороны России не комментировало эти данные.

