Евросоюз готовится к «сырьевой» независимости от Китая Фон дер Ляйен представила план по снижению поставок сырья из Китая

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запуске новой инициативы, направленной на сокращение зависимости ЕС от поставок критически важных сырьевых ресурсов из Китая. Выступая в ходе конференции Berlin Global Dialoguе в Берлине, она пояснила, что проект получил название RESourceEU по аналогии с программой REPowerEU, призванной снизить зависимость ЕС от российского газа, пишет ТАСС.

Цель заключается в обеспечении доступа к альтернативным источникам критически важного сырья для нашей европейской промышленности на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, — сообщила фон дер Ляйен.

По ее словам, инициатива предусматривает укрепление партнерства с такими странами, как Австралия, Канада, Казахстан, Узбекистан, Украина и Чили. Речь идет о сфере поставок и переработки сырья.

Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заключили соглашение о сотрудничестве в ходе переговоров в Белом доме. Речь идет о поставках критически важных минералов и редкоземельных элементов.