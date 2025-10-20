Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 19:28

Трамп пообещал, что США «утонут» в минералах

США и Австралия подписали соглашение по критическим минералам

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

В ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заключили соглашение о сотрудничестве. Речь идет о поставках критически важных минералов и редкоземельных элементов, передает РИА Новости.

Примерно через год у США будет столько критических минералов и редкоземельных элементов, что они не будут знать, что с ними делать, — сказал Трамп.

Тем временем Bloomberg сообщил, что США решили не присоединяться к плану Европейского союза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. По данным агентства, решение было озвучено американскими чиновниками на встрече Международного валютного фонда в Вашингтоне.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас являются богатейшей страной в мире. По его словам, это произошло в том числе благодаря введению таможенных пошлин.

До этого глава американского Министерства финансов Скотт Бессент заявил, что США не стремятся нанести ущерб китайской экономике и надеются избежать эскалации торговых противоречий. Однако он подчеркнул наличие у Вашингтона значительных рычагов влияния на Пекин.

