Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 октября 2025 в 18:15

В США высказались о планах на китайскую экономику

Бессент: США не стремятся нанести ущерб экономике Китая

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США не стремятся нанести ущерб китайской экономике и надеются избежать эскалации торговых противоречий, заявил глава американского министерства финансов Скотт Бессент в эфире CNBC. Однако он подчеркнул наличие у Вашингтона значительных рычагов влияния на Пекин.

Мы не хотим вредить их экономике и не ищем эскалации. Мы не верим, что они хотят вредить нашей, но это экономика командно-контрольного типа, и они не будут ни командовать, ни контролировать нас, — сказал Бессент.

Министр отметил, что в распоряжении США находятся «инструменты, куда более мощные, чем экспортные ограничения на редкоземельные металлы». Он также добавил, что текущее падение на фондовом рынке не станет препятствием для принятия жестких мер в отношении Китая при необходимости.

Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон предложил Пекину срочный телефонный разговор после объявления Китаем новых экспортных ограничений, однако китайская сторона не пошла на контакт. Телеканал Fox News напомнил, что с 8 ноября КНР вводит экспортный контроль на сверхтвердые материалы, литиевые аккумуляторы и другое.

