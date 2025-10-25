Борьба за клиентов? Кто устроил побоище мигрантов в Коммунарке, причины

Борьба за клиентов? Кто устроил побоище мигрантов в Коммунарке, причины

25 октября массовая драка мигрантов в Новой Москве попала во все СМИ. Сколько человек задержали, есть ли жертвы, стала ли борьба за клиентов причиной потасовки?

Что известно о массовой драке в Коммунарке, кто и с кем подрался

Днем 25 октября СМИ сообщили о массовой драке между мигрантами в районе Коммунарка в Новой Москве. Драка началась около полудня. Десятки мужчин, размахивая лопатами и палками, дрались на улицах у ЖК «Прокшино». Полиция прибыла на место менее чем через час.

Жители ЖК «Прокшино» предполагают, что в драке участвовали рабочие, которые копали ямы для акции по посадке деревьев. В том числе поэтому участники потасовки использовали лопаты.

Сотрудникам полиции за короткое время удалось усмирить сражающиеся стороны.

«На самом деле это очень страшно. А если на пути бы дети были… ну это уже из ряда вон, если честно», — жалуются местные жители.

В ходе побоища мигрантов были разбиты несколько автомобилей, окон первых этажей, стеклянных дверей и витрин. За медицинской помощью обратились четыре человека. У одного из них диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и рана височной области головы.

Кто был зачинщиком массовой драки, что говорит полиция

Очевидцы рассказали, что конфликт между рабочими начался еще вчера: группы по 10--15 человек собирались на улице и бурно выясняли отношения. 24 октября до драки не дошло, однако участники договорились «выяснить отношения» на следующий день.

Блогер Евгений Топаз отметил, что за побоищем наблюдали «весьма респектабельные ребята», приехавшие на черном Mercedes без номеров.

«По сообщениям соседей, накануне была какая-то сходка, что-то громко обсуждали у нас на Прокшинском проспекте. И сегодня утром приехала машина без номеров, по фотографиям это черный Mercedes у чайханы. И вот эти люди, получается, руководили процессом. Возможно, это подрядные организации застройщика или кто-то, кто делает ремонты, частники. ЖК в стройке, мигрантов много. Часто людей (местных жителей) ловят на улице и предлагают услуги ремонта. Думаю, это, может быть, борьба за клиентов», — пишут в чате ЖК «Прокшино».

Telegram-канал «Многонационал» узнал имя водителя Mercedes, которого заподозрили в координации массовой драки в Прокшино.

«Я случайный проезжий, который пытался разнять этих идиотов. Нет чтобы сказать спасибо», — заявил директор ООО «Стройинвест» Гасандибир Нурмагомедов.

«По невероятному стечению обстоятельств Гасандибир Нуралигаджиевич является директором и владельцем компании „Стройинвест“, которая занимается ремонтными работами. Поэтому да, охотно верим, что просто мимо проезжал», — пишет «Многонационал», утверждая, что компания «ранее привлекалась за использование труда нелегалов».

Офис компании «Стройинвест» также находится в Коммунарке, в 20 минутах езды от места столкновений.

Официальный представитель МВД Ирина Волк объявила, что московская полиция задержала около 40 участников массовой драки у ЖК «Прокшино». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц).

«Каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Иностранных граждан, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке», — объявила Волк.

