25 октября 2025 в 15:42

Москвичи боятся выходить из квартир после массовой драки рабочих на палках

SHOT: жители ЖК «Прокшино» боятся покидать квартиры после массовой драки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители ЖК «Прокшино» опасаются выходить на улицу и возвращаться в свои квартиры после массовой драки рабочих на палках, сообщает Telegram-канал SHOT. Один из жильцов рассказал каналу, что ему пришлось прятаться за одной из машин во время столкновения.

Авторы со ссылкой на очевидцев рассказали, что в жилищном комплексе работают полицейские, замечено несколько машин с мигалками. Некоторые возможные участники драки пытаются скрыться от правоохранителей, сообщили источники.

По информации канала, местные жители также видели несколько групп людей по десять человек накануне, 24 октября. В МВД Москвы уточнили, что комплексные силы сотрудников полиции работают на месте и устанавливают все детали драки.

Ранее стало известно о задержании 11 подозреваемых по делу о массовой драке в «Прокшино». Telegram-канал Baza опубликовал соответствующее видео и сообщил, что сейчас им вменяют административные статьи о хулиганстве, а некоторым — нарушение миграционного учета.

Москва
драки
рабочие
полицейские
