25 октября 2025 в 17:49

В МВД заявили о выдворении из России причастных к массовой драке в Москве

МВД: причастных к драке в ЖК «Прокшино» мигрантов выдворят из России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Все, кто участвовал в массовой драке в жилом комплексе «Прокшино» в Москве, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, иностранцы, не подлежащие лишению свободы, будут депортированы из России и лишены права въезда в будущем.

Иностранных граждан, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке. Реализация данной меры находится на контроле у руководства МВД России, — говорится в сообщении.

Драка произошла днем 25 октября. В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, припаркованных в жилом комплексе. В связи с этим событием возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что после драки около 40 человек были задержаны полицией. Правоохранительные органы оперативно прибыли на место и провели необходимые мероприятия. В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к инциденту.

