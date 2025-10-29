Москвич оставил шумным соседям гневное послание

В московском микрорайоне Коммунарка местный житель оставил грубое послание соседям, шумящим в ночное время, передает Telegram-канал Москва М125. Гневное обращение, прикрепленное к двери в подъезде содержало нецензурные выражения.

Автор текста возмущался соседом, который до двух часов ночи слушает аудиокниги без наушников и громко хлопает дверьми. Дополнительные претензии касались тараканов в почтовых ящиках и открытых окон в подъезде.

Ранее адвокат кандидат юридических наук Андрей Некрасов рассказал NEWS.ru, что соседей, выбрасывающих негабаритный мусор в мусоропровод, могут привлечь к уголовной ответственности. По его словам, для этого нужно обратиться в управляющую компанию. Он отметил, что количество таких дел пока ничтожно мало.

Кроме того, соседей, которые шумят ночью, можно привлечь к административной ответственности, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Дмитрий Кваша. Прежде чем обращаться в правоохранительные органы, все же следует попытаться решить вопрос миром, отметил он. Полицию можно вызывать только в том случае, если словесные претензии оказались безрезультатными.