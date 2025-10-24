Готовим герань к зиме без ошибок: осенняя обрезка, после которой растение оживает к весне

Осень — самое важное время для ухода за геранью. Именно сейчас от ваших действий зависит, каким будет цветение весной.

Многие хозяйки жалеют подстричь куст и оставляют все, как есть, а потом удивляются, почему растение вытянулось и потеряло декоративность. На самом деле обрезка — это не наказание для герани, а забота о ней.

Опытные цветоводы советуют действовать решительно: осенью куст нужно сильно укоротить, оставив небольшие стебли около 10 сантиметров. Такая процедура помогает растению отдохнуть и набраться сил, а к весне оно просыпается с новыми побегами и густой зеленью.

После обрезки герань лучше пересадить в горшок поменьше — так рост замедлится, и на подоконнике будет аккуратнее. Срезанные веточки не выбрасывайте: их легко укоренить в торфе с добавлением угля, и уже к весне у вас появятся молодые, крепкие растения. Правильная осенняя обрезка — залог того, что герань зимой не ослабнет, а весной порадует яркими, живыми цветами.

