6 фатальных ошибок цветоводов: вот, почему ваши хризантемы не цветут

Успешное выращивание хризантем требует правильного подхода. Важно знать особенности сортов: есть морозостойкие многолетники, требующие выкапывания и однолетние виды.

Основные ошибки:

Перекорм удобрениями. Подкармливайте только до формирования бутонов и избегайте азотных составов.

Неправильный полив. Увлажняйте регулярно, но не давайте воде застаиваться. В жару — ежедневно, в прохладу — раз в неделю.

Отсутствие прищипки. Удаляйте верхушки молодых растений для пышного цветения.

Недостаток света. Хризантемам нужно минимум шесть часов солнца.

Пренебрежение обрезкой. Удаляйте увядшие соцветия для появления новых бутонов.

При соблюдении этих правил хризантемы порадуют обильным цветением до самых заморозков.

