6 фатальных ошибок цветоводов: вот, почему ваши хризантемы не цветут

Успешное выращивание хризантем требует правильного подхода. Важно знать особенности сортов: есть морозостойкие многолетники, требующие выкапывания и однолетние виды.
Основные ошибки:
- Перекорм удобрениями. Подкармливайте только до формирования бутонов и избегайте азотных составов.
- Неправильный полив. Увлажняйте регулярно, но не давайте воде застаиваться. В жару — ежедневно, в прохладу — раз в неделю.
- Отсутствие прищипки. Удаляйте верхушки молодых растений для пышного цветения.
- Недостаток света. Хризантемам нужно минимум шесть часов солнца.
- Пренебрежение обрезкой. Удаляйте увядшие соцветия для появления новых бутонов.
При соблюдении этих правил хризантемы порадуют обильным цветением до самых заморозков.
Ранее сообщалось, что осенняя обрезка гортензии напрямую влияет на зимовку и будущее цветение растения. При неправильном подходе куст можно лишить бутонов, а при грамотном уходе — получить обильное цветение уже в следующем сезоне.