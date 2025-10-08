Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:16

6 фатальных ошибок цветоводов: вот, почему ваши хризантемы не цветут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успешное выращивание хризантем требует правильного подхода. Важно знать особенности сортов: есть морозостойкие многолетники, требующие выкапывания и однолетние виды.

Основные ошибки:

  • Перекорм удобрениями. Подкармливайте только до формирования бутонов и избегайте азотных составов.
  • Неправильный полив. Увлажняйте регулярно, но не давайте воде застаиваться. В жару — ежедневно, в прохладу — раз в неделю.
  • Отсутствие прищипки. Удаляйте верхушки молодых растений для пышного цветения.
  • Недостаток света. Хризантемам нужно минимум шесть часов солнца.
  • Пренебрежение обрезкой. Удаляйте увядшие соцветия для появления новых бутонов.

При соблюдении этих правил хризантемы порадуют обильным цветением до самых заморозков.

Ранее сообщалось, что осенняя обрезка гортензии напрямую влияет на зимовку и будущее цветение растения. При неправильном подходе куст можно лишить бутонов, а при грамотном уходе — получить обильное цветение уже в следующем сезоне.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
